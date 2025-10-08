Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в Волгограде

На предстоящих товарищеских матчах сборной России с Ираном в Волгограде (10 октября в 20-00 ч.) и Боливией в Москве (14 октября в 20-00 ч.) будет работать бригада арбитров из Черногории, сообщает V102.RU со ссылкой на Российский футбольный союз.
Главным судьёй обеих игр станет рефери ФИФА Никола Дабанович. Его ассистенты - Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервным арбитром на встречу с Ираном назначен волгоградский судья Рафаэль Шафеев, а на противостоянии с Боливией в этом качестве выступит Антон Фролов.
Отметим, на игре России и Ирана ожидается аншлаг. Сегодня обе команды прилетят в Волгоград, а завтра, 9 октября, соперники проведут предматчевые тренировки и пресс-конференции на «Волгоград Арене».
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!