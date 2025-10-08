



В Саратовской области готовятся к суду над 30-летним жителем Тамбова, который пытался убить своего оппонента в онлайн-игре. Для этого, передает ИА «СарИнформ», тамбочванин не поленился поехать в соседний регион, предварительно прихватив нож.

Уточняется, что ссора между мужчинами произошла в онлайн-игре «Мир теней». Жертвой неадеквата стал житель села Елань Ртищевского района Саратовской области.

– Задумав убить оппонента, тамбовчанин спросил, где тот живет. Противник назвал адрес. В тот же день злоумышленник приехал на своей машине к дому оппонента и подкараулил его, – передает саратовское издание.

Убить мужчину тамбовчанин попробовал ударом ножом в голову. Однако саратовец смог отбиться, но упал на землю. Тогда неугомонный злоумышлленик попытался ударить второй раз, но его скрутили родители потерпевшего.

Тамбочанин обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство.