Массовое нарушение прав граждан на благоприятные условия проживания стало в Волгограде основной темой рабочей встречи, инициированной уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым с представителями органов местного самоуправления, надзорных и ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Как сообщили в аппарате омбудсмена, только за последний месяц в адрес уполномоченного поступило около десятка жалоб от жителей многоквартирных домов Волгограда по проблемам отключения газоснабжения. При этом периоды существования без голубого топлива длятся довольно продолжительное время.

Основными причинами сложившейся ситуации на встрече назвали отсутствие заключенных договоров о техническом обслуживании общедомового и внутриквартирного газового оборудования, нарушения в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных помещениях, а также невозможность доступа в жилые помещения для осуществления проверок соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В результате совместных действий заинтересованных ведомств и самих жильцов удалось восстановить газоснабжение в ряде многоквартирных домов Тракторозаводского и Дзержинского районов Волгограда.

Валерий Ростовщиков отметил, что ситуаций, когда волгоградцы месяцами вынуждены оставаться без газа в своих квартирах, можно было избежать. Для этого необходимы более активные действия УК и районных чиновников.

– При более слаженной работе районных администраций с управляющими организациями и жителями многоквартирных домов по обеспечению соблюдения норм действующего законодательства по обеспечению безопасности использования газового оборудования массового отключения газоснабжения удалось бы избежать подобных ситуаций, – цитата из официального сообщения.