В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует крупный пожар





В главном управлении МЧС России по Волгоградской области рассказали подробности по ликвидации крупного ландшафтного пожара на территории Среднеахтубинского района. По информации спасателей, огонь распространился на большой площади в хуторе Клетский.

- По оперативной информации, в хуторе происходит горение сухой растительности на площади 1000 квадратных метров. Вызов поступил в 14:55, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что клубы черного дыма виднелись сразу с нескольких районов города.

Фото: Жесть Волжского / t.me