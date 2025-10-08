Волгоградка размозжила мужу голову топором





В городе Волжском Волгоградской области местную жительницу заподозрили в убийстве мужа. По данным криминалистов, во время ссоры женщина не менее четырех раз ударила топором по голове своего супруга.

Предположительно, в ночь на 3 октября между супругами произошла размолвка. Взяв в руки топор, жительница Волгоградской области стала наносить удары по голове мужа. От полученных повреждений потерпевший скончался – специалисты насчитали три открытых раны на черепе мужчины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.