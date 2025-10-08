Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частиц





8 октября в первой половине дня жители Волгограда стали массово жаловаться на удушающий запах гари и видимую пелену, накрывшую жилые массивы. Дымка фиксировалась практически по всему городу. Информация о загрязнении воздуха поступала из Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Кировского и Красноармейского районов, а также из посёлка Горьковского.

- Открыть окно невозможно. Вонь стоит ужасная. Только вывесила бельё на балкон – сразу же всё провоняло, - рассказала журналистам жительница Ворошиловского района.

По словам женщины, одновременно на гладких и чистых поверхностях откосов с уличной стороны появился странный налёт. Кроме того, если попытаться глубоко вдохнуть воздух на открытой местности – сразу же возникает першение.

По данным общественного мониторинга в воздухе на юге Волгограда с утра фиксируется рост мелкодисперсных частиц. В атмосфере одновременно отмечается как всплеск количества частиц PM10, так и более мелких и опасных из-за колоссальной проникающей способности PM2,5.

На метеостанции в районе СХИ рост частиц PM10 начался около 6:00. C 19 мкг/м3 к 10:15 их концентрация в воздухе возросла в четыре раза до опасного уровня в 84 мкг/м3. В это же самое время произошёл всплеск концентрации частиц PM2,5, с 9 мкг/м3 до 48 мкг/м3.

К полудню датчики в Городищенском, а также Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах отметили нормализацию обстановки. Большинство показателей вошли в норму.

Отметим, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожары в окрестностях региональной столицы не зафиксированы. Предположительная причина загрязнения воздуха – возгорания на территории Астраханской области.

