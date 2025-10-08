Общество

Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частиц

Общество 08.10.2025 12:15
0
08.10.2025 12:15


8 октября в первой половине дня жители Волгограда стали массово жаловаться на удушающий запах гари и видимую пелену, накрывшую жилые массивы. Дымка фиксировалась практически по всему городу. Информация о загрязнении воздуха поступала из Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Кировского и Красноармейского районов, а также из посёлка Горьковского.

- Открыть окно невозможно. Вонь стоит ужасная. Только вывесила бельё на балкон – сразу же всё провоняло, - рассказала журналистам жительница Ворошиловского района.

По словам женщины, одновременно на гладких и чистых поверхностях откосов с уличной стороны появился странный налёт. Кроме того, если попытаться глубоко вдохнуть воздух на открытой местности – сразу же возникает першение.

По данным общественного мониторинга в воздухе на юге Волгограда с утра фиксируется рост мелкодисперсных частиц. В атмосфере одновременно отмечается как всплеск количества частиц PM10, так и более мелких и опасных из-за колоссальной проникающей способности PM2,5.

На метеостанции в районе СХИ рост частиц PM10 начался около 6:00. C 19 мкг/м3 к 10:15 их концентрация в воздухе возросла в четыре раза до опасного уровня в 84 мкг/м3. В это же самое время произошёл всплеск концентрации частиц PM2,5, с 9 мкг/м3 до 48 мкг/м3.

К полудню датчики в Городищенском, а также Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах отметили нормализацию обстановки. Большинство показателей вошли в норму.

Отметим, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожары в окрестностях региональной столицы не зафиксированы. Предположительная причина загрязнения воздуха – возгорания на территории Астраханской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.10.2025 14:01
Общество 08.10.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 12:27
Общество 08.10.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 12:20
Общество 08.10.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 11:47
Общество 08.10.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 11:29
Общество 08.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 10:39
Общество 08.10.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 09:51
Общество 08.10.2025 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:56
Общество 08.10.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:36
Общество 08.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:06
Общество 08.10.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 07:26
Общество 08.10.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 06:40
Общество 08.10.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 06:33
Общество 08.10.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 05:56
Общество 08.10.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2025 21:39
Общество 07.10.2025 21:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
10:39
В Волжском скончалась судья Ольга СуденкоСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области изготовили 200 кг творога нереальной жирностиСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области начали обогрев 14 муниципалитетовСмотреть фотографии
08:30
Волгоград отличился самыми низкими ценами на вторичкуСмотреть фотографии
08:06
«Он хотел помочь своей стране»: 18-летний Артем Турхановский из Волгограда геройски погиб на СВОСмотреть фотографии
07:53
Регистратор в Toyota заснял момент смертельного ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
На «Волгоград Арене» показали поле перед матчем России и ИранаСмотреть фотографии
07:26
Резко похолодает в Волгограде на 7 градусов за сутки к концу неделиСмотреть фотографии
07:16
Под Волгоградом коммерсант убрал за собой горы из бетонного хламаСмотреть фотографии
06:40
В Волжском малым «наливайкам» запретили продавать алкогольСмотреть фотографии
06:33
Один самолет отправили в Саратов из-за беспилотной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:05
В страшном ДТП на юге Волгограда погибли двоеСмотреть фотографии
21:39
Череда дождей начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
Из Казахстана в Волгоградскую область завезли партию «серых» мотоцикловСмотреть фотографииCмотреть видео
 