Волгоградцы продолжают хранить верность винтажным телефонам





Жители региона не спешат прощаться с культовыми телефонами нулевых годов, продолжая использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей больше всего мужчин — их в 1,7 раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с 4G идёт планомерно — за год приверженцев винтажных телефонов стало на 19% меньше. Об этом в исследовании на основе обезличенных данных абонентов рассказали аналитики МегаФона.

Среди пользователей винтажных телефонов в Волгоградкой области лидирует аудитория 65-74 лет (21% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45-54 лет (19%), а замыкают тройку 25-34‑летние пользователи (16%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчин на 70% больше, чем женщин.

В топ‑5 самых популярных раритетных устройств в области вошли:

1. Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем.

2. Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам.

3. Samsung Galaxy S — первопроходец знаменитой линейки, появившийся в 2010 году и покоривший пользователей своим сенсорным экраном.

4. Nokia 3310 — культовый телефон 2000 года, известный своей непревзойдённой надёжностью.

5. Samsung Galaxy Note — инновационное устройство 2011 года, положившее начало эпохе смартфонов с большими экранами.

Несмотря на возраст, эти гаджеты по‑прежнему находят своих преданных пользователей среди волгоградцев.

— В эпоху цифровых технологий главное — не модель устройства, а возможность оставаться на связи с близкими. Мы непрерывно улучшаем телеком-инфраструктуру региона, обеспечивая качественный сервис как для владельцев современных смартфонов, так и для приверженцев кнопочных телефонов. С начала года модернизация сети прошла в Городищенском, Новоаннинском, Камышинском, Котельниковском, Быковском районах, — прокомментировал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.

Фото: МегаФон

