Волгоградцы продолжают хранить верность винтажным телефонам

Телеком 08.10.2025 14:52
0
08.10.2025 14:52
Жители региона не спешат прощаться с культовыми телефонами нулевых годов, продолжая использовать их в качестве основного средства связи. Среди любителей ретромоделей больше всего мужчин — их в 1,7 раза больше, чем женщин. При этом процесс перехода на смартфоны с 4G идёт планомерно — за год приверженцев винтажных телефонов стало на 19% меньше. Об этом в исследовании на основе обезличенных данных абонентов рассказали аналитики МегаФона.
Среди пользователей винтажных телефонов в Волгоградкой области лидирует аудитория 65-74 лет (21% от общего числа владельцев), за ними следуют абоненты 45-54 лет (19%), а замыкают тройку 25-34‑летние пользователи (16%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчин на 70% больше, чем женщин.
В топ‑5 самых популярных раритетных устройств в области вошли:
1. Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 года выпуска с камерой и цветным дисплеем.
2. Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 года выпуска, установивший рекорд по продажам.
3. Samsung Galaxy S — первопроходец знаменитой линейки, появившийся в 2010 году и покоривший пользователей своим сенсорным экраном.
4. Nokia 3310 — культовый телефон 2000 года, известный своей непревзойдённой надёжностью.
5. Samsung Galaxy Note — инновационное устройство 2011 года, положившее начало эпохе смартфонов с большими экранами.
Несмотря на возраст, эти гаджеты по‑прежнему находят своих преданных пользователей среди волгоградцев.
— В эпоху цифровых технологий главное — не модель устройства, а возможность оставаться на связи с близкими. Мы непрерывно улучшаем телеком-инфраструктуру региона, обеспечивая качественный сервис как для владельцев современных смартфонов, так и для приверженцев кнопочных телефонов. С начала года модернизация сети прошла в Городищенском, Новоаннинском, Камышинском, Котельниковском, Быковском районах, — прокомментировал Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTSy5sTWud
Beeline Cloud представил комплексное решение для миграции и эксплуатации «1С» в защищенном облаке10.10.2025 09:17 Реклама
Телеком 10.10.2025 09:17 Реклама
Успеть за 60 секунд: Wink.ru запустил короткие вертикальные сериалы для просмотра в дороге09.10.2025 14:43 Реклама
Телеком 09.10.2025 14:43 Реклама
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской области09.10.2025 12:31 Реклама
Телеком 09.10.2025 12:31 Реклама
Как поведение превращается в данные: представлен инструмент для оценки финансовых рисков08.10.2025 12:29
Телеком 08.10.2025 12:29
Клиенты Билайн в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах07.10.2025 11:03 Реклама
Телеком 07.10.2025 11:03 Реклама
Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи06.10.2025 13:04 Реклама
Телеком 06.10.2025 13:04 Реклама
«Ландыши» вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита06.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 06.10.2025 10:18 Реклама
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»03.10.2025 10:16 Реклама
Телеком 03.10.2025 10:16 Реклама
С Днём сотовой независимости: Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник02.10.2025 14:11 Реклама
Телеком 02.10.2025 14:11 Реклама
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса02.10.2025 10:18 Реклама
Телеком 02.10.2025 10:18 Реклама
На девять девчонок – десять ребят: «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета01.10.2025 11:24 Реклама
Телеком 01.10.2025 11:24 Реклама
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий30.09.2025 16:32 Реклама
Телеком 30.09.2025 16:32 Реклама
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны30.09.2025 12:46 Реклама
Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угроз29.09.2025 17:22 Реклама
Телеком 29.09.2025 17:22 Реклама
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – Билайн29.09.2025 15:26 Реклама
Телеком 29.09.2025 15:26 Реклама