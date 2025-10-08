Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в Волгоград

Борт, на котором летит сборная Ирана, прибудет в Волгоград с задержкой. Согласно данным электронного табло волгоградского аэропорта, самолет, который вылетел из иранского аэропорта Техран, приземлится в воздушной гавани города-героя ориентировочно в 15-04 ч. вместо расчетных 14-00 ч. Иранских футболистов доставит в Волгоград Airbus авиакомпании JET EXECUTIVE INTERNATIONAL CHAR.KG.

Интересно, что Росавиация некоторое время назад выдала сообщение о закрытии волгоградского аэропорта. Однако затем оно было удалено. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что информация была ошибочной – аэропорт работает в штатном режиме.