Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВО

Сегодня, 8 октября, волгоградский регион передал очередную партию техники на СВО. Автомобиль «УАЗ» и квадроциклы предназначены для военнослужащих воинских частей Волгоградского гарнизона, которые воюют на СВО.
Техника, приобретенная на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, поможет бойцам эффективнее выполнять поставленные военные задачи.
Напомним, Волгоградская область неоднократно отправляет «за ленточку» необходимую для военных технику – автомобили повышенной проходимости, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы.
