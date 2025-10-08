Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханке





Известный российский певец Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней жительнице Астраханской области, сообщает Арбуз. Девушка получила такую возможность по итогам прямого эфира в одной из социальных сетей. По ее словам, автомобиль она планирует на время отдать своим родителям.

Известно, что юную особу, ставшую обладательницей примиального авто, зовут Мария. Она воспитывается в многодетной семье.

– В 15 лет владеть Урусом это мощно. Очень рад такому результату! — цитирует астраханское издание Крида.

Ключи от иномарки астраханка получит на концерте Крида, который состоится в Санкт-Петербурге 11 октября. Билеты на мероприяте и проезд девушке обещал оплатить сам исполнитель.

Фото: Егор Крид / t.me