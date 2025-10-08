Спорт

Группа «СерьГА» выступит на открытии матча России и Ирана в Волгограде

Спорт 08.10.2025 15:52
08.10.2025 15:52


Рок-группа с вокалистом Сергеем Галаниным откроет футбольный вечер на «Волгоград Арене», где 10 октября в 20-00 ч. состоится товарищеская встреча сборных России и Ирана. Как сообщили в РФС, российская и белорусская певица Наталья Подольская исполнит гимн России перед стартовым свистком. 

Группа «Браво» с солистом Робертом Ленцем споют свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который откроется за два часа до матча на площади у стадиона. После игры группа закроет футбольный вечер композицией «Дорога в облака». 

Напомним, как сообщалось, на стадионе бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гилерме и Ари проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими. А перед матчем зрители увидят хореографическое шоу. 

Сегодня, 8 октября, в Волгоград прибывают сборные России и Ирана. Прилет самолета с иранскими футболистами в Волгоград задерживается уже почти на 2 часа. 




17:18
Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волго-Ахтубинской пойме ветер раздул пожар до 20 гектаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконнымСмотреть фотографии
16:22
Волгоградка размозжила мужу голову топоромСмотреть фотографии
16:10
Самолет со сборной Ирана прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплуСмотреть фотографии
15:52
Группа «СерьГА» выступит на открытии матча России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует крупный пожарСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцы продолжают хранить верность винтажным телефонамСмотреть фотографии
14:47
Присяжная нарушила запрет на суде по делу Пака и выбыла из процессаСмотреть фотографии
14:35
Волгоградский облсуд оценит отказ судьи выносить приговор Ивану ГелюСмотреть фотографии
14:34
Тамбочанин не поленился поехать в саратовское село, чтобы убить геймераСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцы больше всего тратят на коммуналку и транспортСмотреть фотографии
14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
10:39
В Волжском скончалась судья Ольга СуденкоСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
 