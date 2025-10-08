Рок-группа с вокалистом Сергеем Галаниным откроет футбольный вечер на «Волгоград Арене», где 10 октября в 20-00 ч. состоится товарищеская встреча сборных России и Ирана. Как сообщили в РФС, российская и белорусская певица Наталья Подольская исполнит гимн России перед стартовым свистком.
Группа «Браво» с солистом Робертом Ленцем споют свои лучшие песни на BetBoom фестивале болельщиков, который откроется за два часа до матча на площади у стадиона. После игры группа закроет футбольный вечер композицией «Дорога в облака».
Напомним, как сообщалось, на стадионе бывшие футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Гилерме и Ари проведут автограф-сессию и сфотографируются со всеми желающими. А перед матчем зрители увидят хореографическое шоу.
Сегодня, 8 октября, в Волгоград прибывают сборные России и Ирана. Прилет самолета с иранскими футболистами в Волгоград задерживается уже почти на 2 часа.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!