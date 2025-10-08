Расследования

Присяжная нарушила запрет на суде по делу Пака и выбыла из процесса

Расследования 08.10.2025 14:47
08.10.2025 14:47

В Волгограде 8 октября продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», из процесса по требованию прокуратуры удалили одну из присяжных. Женщина была уличена в нарушении правил. 

– Перед судом вызвали одну из присяжных и сделали ей замечание по поводу того, что она обсуждала прошедшее накануне заседание с другими заседателями, высказывая при этом свое мнение, что категорически запрещено, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – В итоге представитель гособвинения выступила с предложением отстранить нарушившего правила присяжного. Суд решил согласился с доводами прокурора и отстранил женщину.

Напомним, что в рассмотрении дела в отношении Пака принимают участие 15 присяжных – из них 12 женщин и трое мужчин. В ближайшее время выбывшей должны подобрать замену. 

