В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплу





В Волгограде с 6 по 13 октября проходит поэтапный запуск системы отопления. Как рассказали в «Концессиях теплоснабжения», самыми первыми получают тепло социальные объекты.

На сегодняшний момент уже подтапливаются свыше 223 детских садов, 147 медучреждений, а также 181 детских домов, школ и вузов. Как уточнили в мэрии, на сегодняшний день подключены к теплу более 550 соцъобъектов.

Напомним, тепло в жилые дома начинает поступать поэтапно - от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это необходимо для предотвращения технических нарушений, таких как разрыв труб из-за резкого скачка давления, и для борьбы с воздушными пробками в системе.

Оставить заявку по подаче тепла можно в Едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ или в своей управляющей компании.

Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ в Волгограде работает круглосуточно. Для удобства горожан в меню ЕДЦ сделали «горячую кнопку». Позвонив по телефону ЕДЦ 8 (8442) 333-134 и далее нажав кнопку 1, можно задать вопрос об отоплении.