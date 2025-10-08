Общество

В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплу

Общество 08.10.2025 16:09
0
08.10.2025 16:09


В Волгограде с 6 по 13 октября проходит поэтапный запуск системы отопления. Как рассказали в «Концессиях теплоснабжения», самыми первыми получают тепло социальные объекты.

На сегодняшний момент уже подтапливаются свыше 223 детских садов, 147 медучреждений, а также 181 детских домов, школ и вузов. Как уточнили в мэрии, на сегодняшний день подключены к теплу более 550 соцъобъектов.

Напомним, тепло в жилые дома начинает поступать поэтапно - от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это необходимо для предотвращения технических нарушений, таких как разрыв труб из-за резкого скачка давления, и для борьбы с воздушными пробками в системе.

Оставить заявку по подаче тепла можно в Едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ или в своей управляющей компании. 

Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ в Волгограде работает круглосуточно. Для удобства горожан в меню ЕДЦ сделали «горячую кнопку». Позвонив по телефону ЕДЦ 8 (8442) 333-134 и далее нажав кнопку 1, можно задать вопрос об отоплении.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.10.2025 16:10
Общество 08.10.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 14:21
Общество 08.10.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 14:01
Общество 08.10.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 12:27
Общество 08.10.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 12:20
Общество 08.10.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 12:15
Общество 08.10.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 11:47
Общество 08.10.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 11:29
Общество 08.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 10:39
Общество 08.10.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 09:51
Общество 08.10.2025 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:56
Общество 08.10.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:36
Общество 08.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 08:06
Общество 08.10.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 07:26
Общество 08.10.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2025 06:40
Общество 08.10.2025 06:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:18
Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волго-Ахтубинской пойме ветер раздул пожар до 20 гектаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконнымСмотреть фотографии
16:22
Волгоградка размозжила мужу голову топоромСмотреть фотографии
16:10
Самолет со сборной Ирана прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплуСмотреть фотографии
15:52
Группа «СерьГА» выступит на открытии матча России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует крупный пожарСмотреть фотографии
14:52
Волгоградцы продолжают хранить верность винтажным телефонамСмотреть фотографии
14:47
Присяжная нарушила запрет на суде по делу Пака и выбыла из процессаСмотреть фотографии
14:35
Волгоградский облсуд оценит отказ судьи выносить приговор Ивану ГелюСмотреть фотографии
14:34
Тамбочанин не поленился поехать в саратовское село, чтобы убить геймераСмотреть фотографии
14:21
Волгоградцы больше всего тратят на коммуналку и транспортСмотреть фотографии
14:01
Самолет со сборной Ирана задерживается на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
13:46
Бригада арбитров из Черногории рассудит матч России и Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
В волгоградских гостиницах компаньона Момотова Генпрокуратура углядела развратСмотреть фотографии
13:16
ФНС приглашает волгоградцев на День открытых дверей перед уплатой налоговСмотреть фотографии
13:06
Егор Крид отдаст свой Lamborghini Urus 15-летней астраханкеСмотреть фотографии
12:27
Квадроциклы и «буханку» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
12:20
Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплатуСмотреть фотографии
12:15
Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частицСмотреть фотографии
11:47
Массовые отключения газа в МКД Волгограда: в ситуацию пришлось вмешаться омбудсменуСмотреть фотографии
11:29
Бочаров вызвал на встречу чиновников из-за 10-летней программы развития регионаСмотреть фотографии
11:01
Минтруд предложил учитывать декрет в страховой стажСмотреть фотографии
10:51
Количество погибших в страшном ДТП на юге Волгограда выросло до трех человекСмотреть фотографии
10:39
В Волжском скончалась судья Ольга СуденкоСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом сына фермера осудили за похищение и истязания пастухаСмотреть фотографии
09:54
В Ростове объявлен режим ЧС из-за заморозков и засухСмотреть фотографии
09:51
На этой даче всё иначе: какие гаджеты используют на загородных грядках волгоградские блогерыСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде назвали лучшую работу с зарплатой до 400 тысячСмотреть фотографии
 