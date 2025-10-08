Расследования

Волгоградский облсуд оценит отказ судьи выносить приговор Ивану Гелю

Расследования 08.10.2025 14:35
0
Сегодня, 8 октября, в Волгоградском облсуде состоится рассмотрение апелляционных жалоб по делу главы Иловлинского района Ивана Геля, поданных представителем потерпевших и прокурором. Родные погибшего в пожаре Александра Переярина и представитель обвинения не согласились с решением судьи Иловлинского районного суда Андрея Кузнецова, который вернул дело главы района в прокуратуру, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, которые делают невозможным рассмотрение дела в суде. 

При этом участников судебного процесса  поразило, что к такому выводу судья пришел, уже удалившись в совещательную комнату, после нескольких месяцев судебного расследования с вызовом свидетелей, оглашения письменных доказательств и выполнения других процессуальных действий. 

В частности, представитель потерпевших Юрий Букаев отмечал, что над обвинительным заключением еще до передачи дела в суд была проделана большая совместная работа следствия и прокуратуры, а все замечания были устранены. 

Напомним, Ивана Геля обвиняли в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.

Прокурор запрашивал для главы Иловлинского района 6 лет лишения свободы,  а адвокат чиновника просил его оправдать. 

Сегодня областной суд решит, правомерно ли районный судья отказался выносить приговор чиновнику. 


