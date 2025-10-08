Общество

Волгоградцам с детьми назвали срок подачи заявлений на налоговую выплату

08.10.2025 12:20
Жители Волгограда, воспитывающие двух и более детей, в следующем году смогут получить семейную налоговую выплату. Как сообщили в Минтруде, соответствующее заявление волгоградцам нужно будет подать в течение трех месяцев – с 1 июня 2026 года.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», волгоградцы, на иждивении у которых находятся дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, получающие образование в очной форме, смогут с нового года претендовать на возврат до семи процентов из уплаченного НДФЛ. При этом воспользоваться преференцией смогут оба родителя, для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

– Заявление на семейную налоговую выплату в 2026 году можно будет подать с 1 июня по 1 октября, – сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Получить выплату смогут семьи со среднедушевым доходом до 1,5 регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. При назначении выплаты будет также иметь значение имущественная обеспеченность семьи.

