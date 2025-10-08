Сеть отелей Marton, принадлежащей компаньону бывшего судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова, связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг. Как заявил представитель Генпрокуратуры на сегодняшнем заседании в Останкинском суде Москвы, «этому есть подтверждение», передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.
Сегодня в суде идет процесс изъятия имущества у бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова и его партнеров. Генпрокуратура требует обратить в доход государства около 100 объектов недвижимости, в том числе 8 гостиниц сети Marton.
Представитель Генпрокуратуры заявил, что в гостиницах организовывали почасовую сдачу номеров, саун и оказывали интимные услуги. Также экс-судью уличили в дроблении бизнеса и уклонении от налогов — всего насчитано более 500 миллионов рублей ущерба.
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде функционируют четыре отеля сети Marton, которые принадлежат Андрею Марченко, компаньону Момотова. Выяснилось, что гостиницы были построены на землях ИЖС, а одна проходила по документам как двухэтажный магазин. Хотя администрация Волгограда и судилась с бизнесменом, требуя снести отели как самовольные строения, гостиницы продолжали работать и функционируют до сих пор, даже после того, как Останкинский суд арестовал объекты по требованию Генпрокуратуры.
