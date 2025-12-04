ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и Германии





Следователи УФСБ России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении двоих женщин, которые являются уроженками Украины и Германии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу управления, в материалах, собранных оперативниками УФСБ, также фигурирует уроженец Азербайджана.

Обе иностранки подозреваются в организации незаконной миграции на территории Волгоградского региона.

– Уроженки Одесской области Украины и Германии, проживающие на территории региона, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Азербайджан путем заключения с одной из женщин фиктивного брака, в том числе, необходимого для получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в Российской Федерации, – уточнили обстоятельства совершенного преступления в УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное в отношении женщин возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России.