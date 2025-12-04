Расследования

ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и Германии

Расследования 04.12.2025 11:54
0
04.12.2025 11:54


Следователи УФСБ России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении двоих женщин, которые являются  уроженками Украины и Германии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу управления, в материалах, собранных оперативниками УФСБ, также фигурирует уроженец Азербайджана.

Обе иностранки подозреваются в организации незаконной миграции на территории Волгоградского региона. 

– Уроженки Одесской области Украины и Германии, проживающие на территории региона, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание в РФ гражданина Республики Азербайджан путем заключения с одной из женщин фиктивного брака, в том числе, необходимого для получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание в Российской Федерации, – уточнили обстоятельства совершенного преступления в УФСБ России по Волгоградской области. 

Уголовное в отношении женщин  возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.12.2025 13:45
Расследования 04.12.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 11:54
Расследования 04.12.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2025 08:03
Расследования 04.12.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 18:46
Расследования 03.12.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 17:53
Расследования 03.12.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 15:15
Расследования 03.12.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 13:08
Расследования 03.12.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 12:07
Расследования 03.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:52
Расследования 03.12.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 11:02
Расследования 03.12.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2025 09:59
Расследования 03.12.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 20:37
Расследования 02.12.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 19:33
Расследования 02.12.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 17:27
Расследования 02.12.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2025 13:58
Расследования 02.12.2025 13:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:10
Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активностьСмотреть фотографии
13:45
ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизменуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Ученые: морские виды могут вытеснить речные из-за осолонения Азовского моряСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде и области бесследно исчезли пять человекСмотреть фотографии
12:16
Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в РоссииСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из ВолжскогоСмотреть фотографии
12:00
Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:54
ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и ГерманииСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 годСмотреть фотографии
11:26
Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабряСмотреть фотографии
11:09
Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппаСмотреть фотографии
09:56
В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабряСмотреть фотографии
09:43
Вылет волгоградцев в Дубай задержали на 18 часовСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
09:10
В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВОСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:47
Плата за воду в квартирах без счетчиков резко вырастет для волгоградцевСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде простятся с педагогом и отцом депутата облдумы Владимиром КалашниковымСмотреть фотографии
08:03
Задержанного за вымогательство блогера Ульянова перевели из больницы в ИВССмотреть фотографии
07:44
Украинские БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:23
Уничтожали всё живое: двоих мужчин задержали на Дону за варварский улов 23 кг рыбыСмотреть фотографии
06:56
Свежие огурцы и бананы подорожали в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде аэропорт открыли 4 декабря после беспилотной угрозыСмотреть фотографии
06:05
Цены на дизтопливо и бензин идут вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:59
В Волгограде объявили угрозу БПЛА и закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:09
На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного лещаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиардыСмотреть фотографии
 