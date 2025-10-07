Бочаров: в Городищенском районе работают саперы после отражения атаки БПЛА





Андрей Бочаров утром 7 октября прокомментировал ночные события в Волгоградской области.

- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, - заявил глава региона.

Напомним, как сообщало V102.RU, беспилотная опасность в Волгоградской области была введена ночью 7 октября. Аэропорт Волгограда был закрыт на прием и выпуск самолетов более трех часов.