Приглашения в реестр воинского учета стали получать неслужившие волгоградцы

07.10.2025 08:22
Жители Волгоградской области стали получать уведомления с портала госуслуг о включении в реестр воинского учета. Как поделились с 102.RU читатели, сначала такие сообщения они восприняли как очередную уловку мошенников. 

- Сначала даже не отреагировал, думал, это новая схема «развода». Но потом знакомые стали рассказывать, что тоже получили такие сообщения, - рассказал 45-летний Анатолий. 

Причем мужчину удивило, что его хотят включить в воинский реестр. 

- Я никогда не служил в армии, по здоровью у меня категория  «В» - ограничено годен. Я двадцать пять лет назад не мог служить, а сейчас, с моими новыми болячками, и подавно. Не знаю, зачем я понадобился Минобороны,  - добавил волгоградец. 

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что рассылка таких уведомлений – это часть работы по обновлению базы данных, так называемая цифровизация процесса. Однако он подчеркивал, что речь в данном случае идет о тех, кто служил, пусть и много лет назад. Но, судя по приведенному выше примеру, уведомления направляются и тем, кто не проходил срочную.



