



В ночь на 7 октября в Волгограде вновь действовал план «Ковёр». Из-за угрозы массового налёта беспилотников Росавиация вводила запрет на приём и отправку самолётов. Он действовал с 01:32 по 04:28. В этот период мониторинговые Telegram-каналы сообщали о приближении к Волгоградской области нескольких групп БПЛА.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — сообщил официальный представитель авиационного агентства.

Отметим, что ограничения в волгоградском аэропорту не привели к отмене или задержке рейсов. К настоящему моменту все рейсы действуют по расписанию