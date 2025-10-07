Общество

В Волгограде Росавиация вводила трёхчасовой запрет на работу аэропорта

07.10.2025 06:14
В ночь на 7 октября в Волгограде вновь действовал план «Ковёр». Из-за угрозы массового налёта беспилотников Росавиация вводила запрет на приём и отправку самолётов. Он действовал с 01:32 по 04:28. В этот период мониторинговые Telegram-каналы сообщали о приближении к Волгоградской области нескольких групп БПЛА.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов,  сообщил официальный представитель авиационного агентства.

Отметим, что ограничения в волгоградском аэропорту не привели к отмене или задержке рейсов. К настоящему моменту все рейсы действуют по расписанию

