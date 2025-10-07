Волгоградскую область проверили на радиацию





В Волгоградской области специалисты регионального комитета облкомприроды в течении сентября исследовали радиационный фон. По результатам наблюдений на территории региона ситуация остается стабильной.

Как уточнили в комитете, измеряемые параметры, которые проводились с помощью специальных автоматизированных постов систем наблюдения за радиационной обстановкой, не превышали естественных значений и составляли от 0,09 до 0,15 микрозиверта в час. Техногенная активность также в области не замечена.

Отметим, информация о параметрах радиационной обстановки на территории региона ведется в круглосуточном режиме.