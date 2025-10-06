В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. Мира





В Волжском лихач на электросамокате сбил женщину на тротуаре. Авария произошла вечером 4 октября на территории 16-го микрорайона и попала в объектив камеры уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, волжанка пересекала пешеходную зону от многоквартирного дома в направлении проезжей части. В этот момент по тротуару на полной скорости мчался массивный электросамокат. Несмотря на включённую фару, водитель устройства почему-то не заметил находящуюся впереди женщину и на полном ходу протаранил её.

От сильнейшего удара женщину оттолкнуло назад. Со всего своего роста она упала затылком на ребро бордюра. Позже лихач помог волжанке встать, отвёл в сторону и поспешил уехать.

Фото и видео: POWERNET