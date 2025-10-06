Общество

Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 года

Общество 06.10.2025 06:30
0
06.10.2025 06:30


В 2026 году волгоградцам станет тяжелее поступить на платную форму обучения в университет по направлениям подготовки, которые не востребованы на рынке труда. Об этом рассказали в «Парламентской газете» со ссылкой на расширенное заседание Общественного совета Минобрнауки. 

Со следующего года количество платных мест будут определять по среднему объему за последние три года. Эти изменения коснутся программ бакалавриата и специалитета. 

Регулировать избыточные на рынке труда направления, по которым количество платных мест составляет более половины от общего числа. Данное правило не будет действовать в отношении социально значимых и дефицитных направлениях: здравоохранения, образования и педагогических наук. 

— Вопрос регулирования платного приема, в первую очередь направлен на повышение качества высшего образования. Задача законопроекта, который приняла Дума в этой части, — сделать так, чтобы платный прием был подспорьем бюджетному, а не шел вразрез с ним, — поделился «Парламентской газете» первый зампредседателя коомитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2025 08:53
Общество 06.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:51
Общество 06.10.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:50
Общество 06.10.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:08
Общество 06.10.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 05:57
Общество 06.10.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 21:29
Общество 05.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 20:26
Общество 05.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:45
Общество 05.10.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:15
Общество 05.10.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 18:35
Общество 05.10.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 17:20
Общество 05.10.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 16:35
Общество 05.10.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 16:00
Общество 05.10.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 15:35
Общество 05.10.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 15:01
Общество 05.10.2025 15:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
 