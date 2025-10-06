Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 года





В 2026 году волгоградцам станет тяжелее поступить на платную форму обучения в университет по направлениям подготовки, которые не востребованы на рынке труда. Об этом рассказали в «Парламентской газете» со ссылкой на расширенное заседание Общественного совета Минобрнауки.

Со следующего года количество платных мест будут определять по среднему объему за последние три года. Эти изменения коснутся программ бакалавриата и специалитета.

Регулировать избыточные на рынке труда направления, по которым количество платных мест составляет более половины от общего числа. Данное правило не будет действовать в отношении социально значимых и дефицитных направлениях: здравоохранения, образования и педагогических наук.

— Вопрос регулирования платного приема, в первую очередь направлен на повышение качества высшего образования. Задача законопроекта, который приняла Дума в этой части, — сделать так, чтобы платный прием был подспорьем бюджетному, а не шел вразрез с ним, — поделился «Парламентской газете» первый зампредседателя коомитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН Александр Мажуга.