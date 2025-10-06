



В Кировском районе Волгограда выставлен на продажу туристический объект. Один из предпринимателей избавляется от базы подводной рыбалки на острове Сарпинском.

Согласно опубликованному объявлению, инфраструктура находится на территории хутора Бекетовский Перекат. В неё входит земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. метров, а также жилой двухэтажный дом.

База для подводной рыбалки находится в нескольких десятках метров от берега Волги. Она рассчитана на 10 человек, однако при размещении дополнительных спальных мест её вместимость возможно довести до 20 человек.

Также к плюсам объекта владелец относит наличие питьевой воды, отопления, близость школы, детского сада, магазинов и частных фермерских хозяйств.

Кроме того, в объявлении отмечаются особые природные условия на территории острова. Здесь произрастают редкие виды растений, обилие видов рыбы и высокая прозрачность воды — в периоды подводной охоты более 20 метров

Подчёркивается в описании и перспектива развития данной территории как туристического центра — планы властей по строительству трёх мостов, турбаз и музейных комплексов.

Отметим, за базу для подводной ловли владелец просит 11 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»