Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под Таганрогом

Расследования 06.10.2025 08:12
Семья Сергея Цапка, лидера кущевской банды, полностью компенсировала ущерб, причинённый в ДТП с участием его дочери, Анастасии Оделин Феррер (Цапок). Авария произошла 29 сентября в селе Николаевка, когда автомобиль Mercedes-Benz, за рулём которого находилась 25-летняя девушка, врезался в жилой дом, разрушив почти половину строения, передает V102.RU. Об этом сообщает «Привет-Ростов» со ссылкой на «Коммерсантъ».

По данным источников, между сторонами достигнуто мировое соглашение о внесудебной компенсации. Владельцу дома передали денежные средства в полном объёме, включая возмещение материального ущерба и морального вреда. Все условия сделки были оформлены нотариально. Мать Анастасии, Анжела-Мария Оделин Феррер, предлагала пострадавшему организацию ремонта и временное жильё, но собственник дома предпочёл сразу получить деньги.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области пока воздержалась от комментариев относительно возможного привлечения дочери Цапка к административной ответственности. Отмечается, что Анжела-Мария Оделин Феррер была гражданской женой Сергея Цапка, осуждённого к пожизненному заключению за многочисленные особо тяжкие преступления и скончавшегося в СИЗО Краснодара в 2014 году.



