Минобороны за ночь сбило 20 БПЛА над регионами России





1 октября ВСУ предприняли очередную попытку поражения инфраструктуры в регионах России. По данным Минобороны, атака была успешно отбита дежурными расчётами ПВО. В общей сложности перехвачены и уничтожены два десятка начинённых взрывчаткой беспилотников самолётного типа.

Больше всего смертоносных аппаратов было сбито над Ростовской и Брянскими областями – по 8 единиц. Ещё три БПЛА были ликвидированы в Саратовской и один в Воронежской областях.

Волгоградский регион, несмотря на оповещения, атака БПЛА не затронула.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ