



1 октября жители Волгоградской области впервые получили смс-оповещения о налёте БПЛА из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России. В регионе дважды за ночь объявлялась опасность.





Первое тревожное смс волгоградцы получили в 01:28.

- Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорилось в сообщении.

Позже, в 04:17, абоненты, находящиеся на территории региона, вновь получили аналогичное уведомление.

О подключении региона к системе смс-оповещений RSCHS об угрозе атаки БПЛА редакция сообщала накануне. Судя по всему, специалисты всё ещё продолжают отладку оборудования, а сегодняшнюю ночную рассылку получили далеко не все абоненты. Кому-то сообщения не пришли вовсе, кто-то между первым и вторым смс-сообщением не получил третье — оповещение об отбое. Кто-то, напротив, получил только лишь предупреждение об отмене беспилотной опасности.

Напомним, 1 октября в 0:55 Росавиация вводила ограничения в Волгограде на работу местного аэропорта. На текущий момент они действуют более пяти часов.

Фото: коллаж с использованием фрагментов, сгенерированных ИИ