Пять московских рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





Утром 31 декабря в аэропорту Волгограда задерживаются пять московских рейсов. Как сообщает V102.RU, задержка рейсов связана с закрытием накануне Росавиацией аэропортов в связи с безопасностью полетов.

Так, согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, перенесены вылета на несколько часов самолетов авиакомпании «Победа», которые должны приземлиться в московский аэропорт Шереметьево. Кроме того, сдвинуты по графику прилет трех самолетов той же авиакомпании.

Отметим, что вечером 30 декабря в связи с ограничением полетов был закрыт аэропорт Внуково. Также на территории страны были введены ограничения на полеты в аэропортах Ярославля, Иваново, Геленджика и Калуги.