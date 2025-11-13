По указу Путина полк в Волгоградской области стал гвардейским





Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейский 33-му Берлинскому Донскому казачьему полку. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов накануне, 12 ноября.

Звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.



33-й гвардейский мотострелковый Берлинский Донской казачий полк, входит в состав 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС России с постоянной дислокацией в Волгоградской области.

Согласно публикациям Минобороны РФ, где упоминались подразделения полка, он участвовал в боях в Херсонской области и ДНР. В феврале 2022 года полк потерял командира — гвардии подполковника Юрия Агаркова. По данным на апрель 2024 года, 1200 военнослужащих полка были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.



Под сегодняшним наименованием полк существует с 1957 года. Почетным воином полка навечно зачислен Мелитон Кантария. Герой Советского Союза состоял в 594-м стрелковом полку, на базе которого сформирован 33-й мотострелковый. За участие в боях в Берлине полк по-прежнему носит почетное наименование «Берлинский».



