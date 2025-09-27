Расследования

«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопровод

Расследования 27.09.2025 18:48
0
27.09.2025 18:48


Жители многострадального хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области не поверили  своим глазам, когда рабочие начали менять страшные старые трубы, обмотанные лохмотьями, на новые. В этом населенном пункте, где регулярно происходили порывы на теплотрассе, наконец, приступили к демонтажу аварийных труб. А у 500 жителей хутора появился шанс пережить эту зиму в тепле. Во всяком случае, люди надеются, что работа будет закончена перед началом отопительного сезона.

Напомним, как неоднократно сообщало ИА «Высота 102», жители хутора регулярно замерзали в своих квартирах из-за постоянных протечек на старых сетях, проложенных над землей. Вместе с жителями мерзли воспитанники детского сада, ученики школы – эти учреждения также отапливались от ветхого теплопровода. Особенно критичными выдались февраль-март этого года. Из ветхих труб регулярно били фонтаны кипятка, от постоянных затоплений около домов стали появляться провалы.

Спасти ситуацию могла только капитальная реконструкция теплопровода. К делу подключились сразу несколько организаций – прокуратура, Ростехнадзор, общероссийский народный фронт. Надзорные органы провели проверку ООО «Коммунальное хозяйство «Варваровское», где нашли многочисленные нарушения эксплуатации котельной, а также теплосетей. Предприятие было привлечено к административной ответственности. После чего деньги на замену труб, наконец, нашлись.

Фото волгоградского отделения ОНФ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.09.2025 08:23
Расследования 27.09.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 07:09
Расследования 27.09.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 18:46
Расследования 26.09.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:28
Расследования 26.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:08
Расследования 26.09.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:05
Расследования 26.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 09:16
Расследования 26.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 19:02
Расследования 25.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 10:12
Расследования 25.09.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:40
Расследования 24.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:09
Расследования 24.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 12:36
Расследования 24.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 18:11
Расследования 23.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 14:49
Расследования 23.09.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 13:50
Расследования 23.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопроводСмотреть фотографии
18:22
«Динамо-Синара» проиграло домашний матч Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде скончался 78-летний военный корреспондент Александр ДобрушинСмотреть фотографии
16:47
Заблудившийся лось забрел во дворы МКД в УрюпинскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Два пожара вспыхнули в Волгограде 27 сентябряСмотреть фотографии
15:24
«Главное, чтобы любили»: воспитатели разных поколений - о призвании, борьбе с выгоранием и мире гаджетовСмотреть фотографии
14:43
Мстительный камышанин сжег иномарку знакомогоСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде стали известны масштабы затопления дендропарка нечистотамиСмотреть фотографии
13:33
Самая популярная дата для свадеб в октябре названа в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Полицейские застали врасплох посетителей ночных клубов ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
«Эта история не про наш регион»: географ рассказал, стоит ли волгоградцам ждать «бабьего лета»Смотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области потерялась 88-летняя бабушкаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде наезд иномарки на школьницу попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
В райцентре Волгоградской области двое подростков на мопеде попали в авариюСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде прощаются с фармакологом Максимом ЧерниковымСмотреть фотографии
09:30
В медпунктах на колесах осмотрели 143 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
На ферме под Волгоградом ввели карантин из-за бруцеллезаСмотреть фотографии
08:23
Волгоградского генерала Попова этапировали в колониюСмотреть фотографии
07:44
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: 5 БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде гостиницы экс-главы Совета судей Момотова выросли на землях ИЖССмотреть фотографии
06:44
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 27 сентябряСмотреть фотографии
06:34
Обломки БПЛА повредили два торговых объекта на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:56
В Волгоградской области временно пропадет телевидениеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде 98% МКД готовы к пуску теплаСмотреть фотографии
20:25
Путин отметил работу 18 волгоградцев госнаградамиСмотреть фотографии
20:04
«Никто не хочет уступать. Согласовано!»: жители села под Волгоградом готовятся к отключению газа, света и водыСмотреть фотографии
19:31
«Давайте учиться своему. Готовить, угощать и гордиться»: краевед Анна Степнова в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Замглавы Минтранса Филиппов приехал с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
 