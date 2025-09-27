«Прощай, холода!»: в многострадальном хуторе под Волгоградом меняют «лохматый» теплопровод





Жители многострадального хутора Логовский Калачевского района Волгоградской области не поверили своим глазам, когда рабочие начали менять страшные старые трубы, обмотанные лохмотьями, на новые. В этом населенном пункте, где регулярно происходили порывы на теплотрассе, наконец, приступили к демонтажу аварийных труб. А у 500 жителей хутора появился шанс пережить эту зиму в тепле. Во всяком случае, люди надеются, что работа будет закончена перед началом отопительного сезона.

Напомним, как неоднократно сообщало ИА «Высота 102», жители хутора регулярно замерзали в своих квартирах из-за постоянных протечек на старых сетях, проложенных над землей. Вместе с жителями мерзли воспитанники детского сада, ученики школы – эти учреждения также отапливались от ветхого теплопровода. Особенно критичными выдались февраль-март этого года. Из ветхих труб регулярно били фонтаны кипятка, от постоянных затоплений около домов стали появляться провалы.



Спасти ситуацию могла только капитальная реконструкция теплопровода. К делу подключились сразу несколько организаций – прокуратура, Ростехнадзор, общероссийский народный фронт. Надзорные органы провели проверку ООО «Коммунальное хозяйство «Варваровское», где нашли многочисленные нарушения эксплуатации котельной, а также теплосетей. Предприятие было привлечено к административной ответственности. После чего деньги на замену труб, наконец, нашлись.

