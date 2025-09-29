Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на Солнце





Ученые предупредили о сильной магнитной буре 29 сентября после мощного взрыва на Солнце. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Как отмечают специалисты, взрыв стал крупнейшим за последние три месяца. К-индекс поднимется до 4 баллов. Самый пик геоударов придется на середину дня. К вечеру солнечная активность снизится.

- Вероятность дальнейшего усиления активности, в том числе выхода на вспышки высших X баллов, пока оценивается как низкая. В целом, произошедшее событие рассматривается как неожиданное и плохо соответствующее наблюдаемым на Солнце запасам энергии. Это, впрочем, может значить и то, что математические модели принципиально неверно оценивают текущую ситуацию на Солнце. В этом случае возможны сюрпризы, - приходят к выводу ученые.

