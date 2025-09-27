Волгоградского генерала Попова этапировали в колонию





Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог, этапирован из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима в Подмосковье. По информации ТАСС, он будет отбывать наказание в Коломне.

Напомним, как сообщало V102.RU, 2-й Западный окружной военный суд в конце июля признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, уроженца Волгоградской области. Генерал Попов был также лишен воинского звания.



Генерала осудили за то, что он вместе с бывшим заместителем командующего войсками ЮВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Во время следствия он хотел отправиться на СВО, однако в этом ему было отказано. При этом власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.



