Расследования

Волгоградского генерала Попова этапировали в колонию

Расследования 27.09.2025 08:23
0
27.09.2025 08:23


Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный  на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог, этапирован  из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима в Подмосковье. По информации ТАСС, он будет отбывать наказание в Коломне.  

Напомним, как сообщало V102.RU, 2-й Западный окружной военный суд в конце июля признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил к пяти годам колонии бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, уроженца Волгоградской области. Генерал Попов был также лишен воинского звания.

Генерала осудили за то, что он вместе с бывшим заместителем командующего войсками ЮВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесли в официальные документы заведомо ложные сведения об их поступлении в воинские части. Ущерб оценили в 100 миллионов рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признал. Во время следствия он хотел отправиться на СВО, однако в этом ему было отказано. При этом власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими по делу.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.09.2025 07:09
Расследования 27.09.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 18:46
Расследования 26.09.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:28
Расследования 26.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:08
Расследования 26.09.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:05
Расследования 26.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 09:16
Расследования 26.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 19:02
Расследования 25.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2025 10:12
Расследования 25.09.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:40
Расследования 24.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 18:09
Расследования 24.09.2025 18:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 12:36
Расследования 24.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 18:11
Расследования 23.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 14:49
Расследования 23.09.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 13:50
Расследования 23.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 20:33
Расследования 22.09.2025 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:43
Двоих детей сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
В райцентре Волгоградской области двое подростков на мопеде попали в авариюСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде прощаются с фармакологом Максимом ЧерниковымСмотреть фотографии
09:30
В медпунктах на колесах осмотрели 143 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:03
На ферме под Волгоградом ввели карантин из-за бруцеллезаСмотреть фотографии
08:23
Волгоградского генерала Попова этапировали в колониюСмотреть фотографии
07:44
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
07:25
Минобороны: 5 БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде гостиницы экс-главы Совета судей Момотова выросли на землях ИЖССмотреть фотографии
06:44
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 27 сентябряСмотреть фотографии
06:34
Обломки БПЛА повредили два торговых объекта на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:56
В Волгоградской области временно пропадет телевидениеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде 98% МКД готовы к пуску теплаСмотреть фотографии
20:25
Путин отметил работу 18 волгоградцев госнаградамиСмотреть фотографии
20:04
«Никто не хочет уступать. Согласовано!»: жители села под Волгоградом готовятся к отключению газа, света и водыСмотреть фотографии
19:31
«Давайте учиться своему. Готовить, угощать и гордиться»: краевед Анна Степнова в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Замглавы Минтранса Филиппов приехал с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
18:06
Волгоградцев предупредили о заморозках в конце сентябряСмотреть фотографии
17:09
Тарифы на коммуналку в 2026 году поднимут не летом, а осеньюСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области депутаты закупят к Новому году сладости на 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
16:29
В Ростовской области стартует эксперимент с гостевыми домамиСмотреть фотографии
16:27
«Когда выезжаешь на линию, сердце замирает»: репортаж о подготовке водителей в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Волгоградские аграрии обновили сельхозтехнику на 4,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:46
Власти обратились к недовольным пропажей связи волгоградцамСмотреть фотографии
15:23
«Ротор» – «Манчестер Юнайтед»: самое громкое противостояние в истории волгоградского футбола (Часть 2. Выездная)Смотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом осудят протаранившего две фуры водителя бензовозаСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде трамвай №5 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
13:55
Андрей Бочаров поздравил ВолгГМУ с 90-летиемСмотреть фотографии
13:27
Пока родной «деревянный»: в Центробанке не подтвердили перевод пенсий в цифровые рубли с 1 октябряСмотреть фотографии
13:21
С 1 октября станет меньше поездов между Петров Валом и РуднейСмотреть фотографии
 