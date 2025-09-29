Общество

Бочаров предложил построить новую поликлинику в Волгограде

Общество 29.09.2025 10:20
0
29.09.2025 10:20


Глава региона озвучил новые задачи в сфере здравоохранения во время сегодняшнего визита в филиал поликлиники больницы №7 в микрорайоне Тулака, где возобновится прием пациентов с 1 октября после масштабного ремонта. Андрей Бочаров, в частности, предложил подумать о строительстве новой поликлиники, а также  кардинально решить проблему учреждений здравоохранения, расположенных в приспособленных помещениях – в жилых домах и цоколях.  

- Микрорайон большой, бурно развивающийся — к поликлинике прикреплено 12 тысяч человек, и здесь надо строить новую поликлинику, — отметил Андрей Бочаров. — Прошу по итогам рабочей поездки подготовить предложения о выводе поликлинического звена в Волгограде из приспособленных помещений. Путь это будет новым этапом развития системы здравоохранения, рассчитанным на 10 лет.


Губернатор Волгоградской области также осмотрел филиал поликлиники после реконструкции. За время ремонта здесь  полностью обновили внутреннюю отделку, заменили коммуникации. В помещении оборудованы инфекционный блок с отдельным входом для температурящих,  регистратура,  дневной стационар, кабинеты врачей-специалистов, в числе которых участковый терапевт, кардиолог, эндокринолог, также  к приему пациентов готовы  прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, для удобства маломобильных граждан здесь обустроены  подъездные пути, парковки, тротуар.


Напомним, ремонт филиала был вызван острой необходимостью из-за неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния помещения. Работы начались в августе 2024 года. На время ремонта жители Тулака лечились в больнице №7. 

Справка. В целом с 2014 года в системе здравоохранения региона построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов, приобретено свыше 5,4 тыс. единиц оборудования. Помимо этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в Волгоградской области с 2021 года, появятся 58 новых объектов: 33 ФАП, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капремонта. Работы продолжаются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото администрации Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2025 10:59
Общество 29.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:48
Общество 29.09.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:06
Общество 29.09.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 09:16
Общество 29.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:28
Общество 29.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:15
Общество 29.09.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 07:07
Общество 29.09.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 19:15
Общество 28.09.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 18:30
Общество 28.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 17:08
Общество 28.09.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 15:08
Общество 28.09.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 13:06
Общество 28.09.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 12:10
Общество 28.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 11:28
Общество 28.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 10:45
Общество 28.09.2025 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
08:42
Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик ЛенинаСмотреть фотографии
08:28
К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октябряСмотреть фотографии
08:15
Два московских самолета отменили в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплатыСмотреть фотографии
07:54
Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала БастрыкинаСмотреть фотографии
07:39
Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выборСмотреть фотографии
07:07
Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублейСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский «Ротор» проиграл «Шиннику» в 12-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:58
В Волжском загорелась закрытая на капремонт школа №32Смотреть фотографииCмотреть видео
19:15
В Волгоградской области до среды продлено экстренное предупреждение о заморозкахСмотреть фотографии
18:30
«Вероятность летального исхода 100%»: свыше 8 тыс. волгоградцев заподозрили у себя опасную инфекциюСмотреть фотографии
17:08
«Они уже жили рядом»: с первыми холодами в дома волгоградцев потянулись паукиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде ограничено движение трамваев из-за ДТП на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Под Волгоградом спасатели остановили стену огня у города НовоаннинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Коммунальщики работают над улучшением подачи ГВС на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:08
В Волжском полиция уточняет обстоятельства воспламенения иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
«Взрослые больше ценят свой комфорт»: учителя рассказали о вечноболеющих детях на урокахСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на фоне налёта БПЛА отменены и задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:28
Советский район Волгограда из-за аварии лишился трамваевСмотреть фотографии
10:45
В Камышинском районе СК разыскивает бесследно пропавшего мужчину в кепке AdidasСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом попал на видео момент смертельного ДТП с тремя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
 