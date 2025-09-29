Бочаров предложил построить новую поликлинику в Волгограде

Глава региона озвучил новые задачи в сфере здравоохранения во время сегодняшнего визита в филиал поликлиники больницы №7 в микрорайоне Тулака, где возобновится прием пациентов с 1 октября после масштабного ремонта. Андрей Бочаров, в частности, предложил подумать о строительстве новой поликлиники, а также кардинально решить проблему учреждений здравоохранения, расположенных в приспособленных помещениях – в жилых домах и цоколях.

- Микрорайон большой, бурно развивающийся — к поликлинике прикреплено 12 тысяч человек, и здесь надо строить новую поликлинику, — отметил Андрей Бочаров. — Прошу по итогам рабочей поездки подготовить предложения о выводе поликлинического звена в Волгограде из приспособленных помещений. Путь это будет новым этапом развития системы здравоохранения, рассчитанным на 10 лет.

Губернатор Волгоградской области также осмотрел филиал поликлиники после реконструкции. За время ремонта здесь полностью обновили внутреннюю отделку, заменили коммуникации. В помещении оборудованы инфекционный блок с отдельным входом для температурящих, регистратура, дневной стационар, кабинеты врачей-специалистов, в числе которых участковый терапевт, кардиолог, эндокринолог, также к приему пациентов готовы прививочный и процедурный кабинеты. Кроме того, для удобства маломобильных граждан здесь обустроены подъездные пути, парковки, тротуар.

Напомним, ремонт филиала был вызван острой необходимостью из-за неудовлетворительного санитарно-эпидемиологического состояния помещения. Работы начались в августе 2024 года. На время ремонта жители Тулака лечились в больнице №7.

Справка. В целом с 2014 года в системе здравоохранения региона построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов, приобретено свыше 5,4 тыс. единиц оборудования. Помимо этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в Волгоградской области с 2021 года, появятся 58 новых объектов: 33 ФАП, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капремонта. Работы продолжаются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».