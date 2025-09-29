Расследования

В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористов

29.09.2025
В Волгограде задержан иностранец, подозреваемый в содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму на территории региона. Противоправная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального глава МВД, 

По версии следствия, 28-летний мужчина склонял жителей региона к участию в деятельности международной террористической организации, признанной на территории Российской Федерации террористической.

Кроме того, в публичном сообществе в сети «Интернет» иностранец распространял текстовые и видео записи, в которых содержатся признаки пропаганды идеологии терроризма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК России. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении фигуранта и его связей продолжаются.

Сотрудники УФСБ сейчас проверяет круг знакомых мужчины на предмет законности их нахождения на территории РФ. 

Видео УФСБ Волгоградской области



