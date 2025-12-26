



Гидрометцентр 25 декабря подготовил гидрологический прогноз на ближайшие дни. На фоне установившихся морозов на Нижней Волге начнётся ледообразование.

По данным специалистов, соответствующие процессы активизируются в Волгоградской и Астраханской областях в период с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года.

Как ранее сообщала редакция, в предстоящие сутки в регионе сохранятся морозы до -11ºC. Ближе к концу года будет небольшое смягчение температуры, однако с 1 января ожидается новая волна вторжении в регион арктических масс.

Отметим, на фоне переменчивой погоды в Волгоградской области участились случаи гибели рыбаков на водных объектах. Любители зимнего клёва спешат выходить на неокрепший лёд в затонах, ериках и небольших реках и проваливаются под воду. Выбраться самостоятельно из ледяной ловушки удаётся не всем.