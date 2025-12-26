В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домах





25 декабря в Михайловке Волгоградской области вновь бушевал огонь. На этот раз пламя охватило МКД в хуторе Плотников-2, а также частный дом в хуторе Сухов-2. В пожарах погибли два пенсионера.





В первой половине дня тревожный сигнал на пульт пожарно-спасательной службы пришёл из хутора Плотников-2. Здесь в одной из квартир в двухэтажном доме горели вещи на площади 5 кв. метров. Возгорание ликвидировано в 11:15 силами ОП ПЧ-68. Во время разбора завалов было обнаружено тело 83-летней женщины.





В 16:21 на территории муниципалитета произошёл второй пожар.

- В хуторе Сухов-2 горел по всей площади деревянный дом размером 7х7 м. Подразделения ОП ПЧ-68 ликвидировали горение в 17:31, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации спасателей, во время ЧП погиб 78-летний мужчина.

Отметим, ранее, 22 декабря, в Михайловке загорелся частный жилой дом. Тогда один ребёнок скончался на месте. Родители и двое детей были доставлены в больницу. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело.

