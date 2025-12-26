



В Волгограде в новогоднюю ночь электротранспорт перейдет на специальный режим работы. В ночь с 31 декабря на 1 января муниципалитет продлит работу всех основных маршрутов.

Так, троллейбусы №8а, №9 и №15а отправятся в завершающие рейсы после 3 часов ночи и проследуют через центральную часть города от 3.00 до 3.48.

Троллейбус №9 после 22.15 будет курсировать от «Детского центра» не до конечной «Нижний поселок ВГТЗ», а до «Ул. Грамши».

Последний в 2025 году трамвай №1 отправится от конечной остановки «Детский центр» в сторону Ворошиловского района в 23.03.

Трамваи №10 и №4 будут курсировать до 3.35. Трамвай №2 отправится от «Детского центра» к «Школе №36» в 04.35. Трамваи №11 развезут волгоградцев от остановки «Судоверфь» в завершающий ночной рейс в 02.30.

С 1 по 11 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.