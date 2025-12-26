Транспорт

«Об этом мечтало не одно поколение»: Андрей Бочаров открыл движение по новому участку обхода Волгограда

26.12.2025 12:13
26 декабря в Светлоярском районе открылось движение автомобильного транспорта по 12-километровому участку обхода Волгограда, включая новый мост через Волго-Донской канал. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Бочаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков.

- Сегодня в Волгоградской области по-настоящему праздник. Сделан ещё один очень важный шаг в реализации мечты всех поколений жителей Сталинграда и Волгограда, жителей нашей страны, выбирающих маршруты через Волгоградскую область. Реализация нашего общего проекта проходит в соответствии с планами и графиками. Уважаемый Роман Витальевич, я от души, от имени жителей Волгоградской области благодарю вас, Министерство транспорта Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и, конечно, нашего Президента Владимира Владимировича Путина, благодаря решению которого нам удаётся реализовывать этот по-настоящему стратегически важный проект для всей нашей страны, — подчеркнул глава региона.

Губернатор обратил внимание на ключевое значение строительства объездной дороги для реализации проекта по созданию транспортно-логистического коридора «Север — Юг», а также выразил надежду, что долгожданное введение в строй Третьего и Четвертого пусковых комплексов обхода Волгограда не заставит себя долго ждать и пройдёт в строгом соответствии с согласованными планами.


Однако уже сейчас с введением в строй второго участка порядка 10 тыс. транзитных автомобилей будут лишены необходимости проезжать по дорогам областной столицы, что должно ощутимо снизить амортизацию транспортных артерий. Кроме того, у строительства объезда есть и экологическое измерение – благодаря выводу из городской черты транспорта должно улучшится качество атмосферного воздуха.

В экономическом плане реализация всех этапов возведения обхода позволит дать дополнительный импульс развития территориям населённых пунктов, находящихся на городской периферии. Как ожидается, они могут стать привлекательны для размещения сопутствующей дорожной инфраструктуры, что создаст для местных жителей дополнительные рабочие места.

Открытый сегодня участок включает в себя помимо моста через ВДСК три разноуровневые развязки. Они обеспечивают выезд на трассы Р-22 «Каспий», региональную дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.

Мостовой комплекс стал для строителей одной из наиболее трудоёмких задач. Его длина более 1,3 км, протяженность русловой части — 350 м, высота пролета – 17 метров. Возводили его с использованием надвижной технологии.

Отметим, в 2024 году было запущено движение по первому участку обхода Волгограда. Он позволил обеспечить прямой транзит транспорта с трассы Р-22 «Каспий» на трассу Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» и региональную дорогу «Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак».

Фото: администрация Волгоградской области

