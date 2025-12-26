«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселов





В Советском районе Волгограда УК «ГЛОБАЛ ПРО» пытается остановить коммунально-экологическое бедствие с душком. У многоквартирного дома №2 в пер. Удмуртский вот уже 4 месяца вытекает на поверхность канализация, а в течение нескольких последних дней поток усилился до пугающих масштабов.

- Мы с этой проблемой боремся уже несколько месяцев. После сдачи дома в эксплуатацию примыкающая канализационная линия почему-то не была властями надлежащим образом поставлена на баланс. В результате образовался правовой вакуум. Жильцы исправно платят за качественное оказание жилищно-коммунальных услуг, а следить за работоспособностью сети и своевременно устранять аварии почему-то некому, — сообщил руководитель обслуживающей организации Владислав Барабанов.

Актив жильцов вместе с УК неоднократно обращались и в мэрию с требованием узаконить коммуникации. Однако на текущий момент решить кардинально ситуацию не удалось.





- Всё, чего мы смогли пока добиться, это чтобы департамент городского имущества временно оформил канализационную линию на себя. Но нужно понимать, что у администрации нет ни средств, ни людей, ни техники для обслуживания соответствующей инфраструктуры. В результате де-факто коммуникации как были бесхозными, так и остаются, — продолжил директор.

В декабре на линии произошла очередная авария. Бурный поток зловонных стоков ещё сильнее стал вырываться на поверхность из одного из технологических колодцев, превратив в ледяную горку единственную подъездную дорогу к МКД. Более того, канализация, заболотив прилегающий к многоэтажке участок, уже проложила себе «русло» по склону и далее течёт по проезжей части ул. Ухтомского, ул. Белгородской, уходя в ливневую канализацию на ул. Краснопресненской, а оттуда попадая далее в Волгу.

Помимо неудобства, очевидных экологических и эпидемиологических рисков сложившаяся ситуация грозит оставить новостройку без отопления.





- Дом современный, построен несколько лет назад. У нас в подвале расположен узел управления подачей тепла. Это дорогостоящее оборудование. После того как несколько дней канализация засорилась, поток не только хлынул во двор, но и начал топить дом. Подвал постепенно заполняется стоками. Они уже заполнили его где-то по щиколотку. Вода поднимается всё выше и выше. Если так пойдёт и дальше, то вся находящаяся там электроника полностью выйдет из строя, — подчеркнул Владислав Барабанов.

24 декабря руководитель организации вместе с активом жильцов побывали на приёме в администрации Волгограда. Но, по его словам, городские чиновники вновь развели руками.

- Нам сказали, что в лучшем случае прочистка состоится в январе-феврале 2026 года. Но в таком случае у нас весь подвал уйдёт под воду. К нам в течение последних месяцев уже несколько раз приезжала аварийная бригада «Концессий», но всё дело в том, что это не их объект. Они за него не отвечают. Попытались пару раз прочистить тросами, но так ничего и не вышло. Мы консультировались со специалистами, здесь необходима откачка стоков илососом, затем ручная или механическая вычистка колодцев, и только после этого - гидродинамическая прочистка под высоким давлением воды для удаления засоров.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать бездействие муниципалитета по устранению аварии. Власти подчеркнули, что о сложившейся ситуации знают и вот-вот всё исправят.

- В ближайшее время специалистами ресурсоснабжающей организации будут проведены мероприятия по устранению технологического нарушения в работе на данном участке сетей водоотведения. Приведение в надлежащее состояние прилегающей территории будет произведено сразу после завершения восстановительных работ, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В свою очередь руководство УК опасается, что ремонтная бригада в реальности доедет в пер. Удмуртский в лучшем случае после новогодних праздников, да и большой вопрос, захотят ли коммунальщики приводить в порядок муниципальную канализационную линию, к которой «Концессии» не имеют отношения.





Отметим, помимо обращения в мэрию 24 декабря руководство УК вместе с жильцами направили жалобу в прокуратуру. Волгоградцы надеются, что в надзорном ведомстве неформально подойдут к сложившейся ситуации и оперативно помогут спасти подвал МКД от затопления, а прилегающую территорию — от загрязнения стоками.

Фото и видео: Владислав Барабанов

Коллаж с элементами, сгенерированными ИИ