Два губящих томаты вируса нашли в волгоградских теплицах





49 проб томатов из партий объемом 3,7 тысячи тонн, выращенных в теплицах Волгограда и Волжского, изучили с начала 2025 года в лаборатории регионального филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

В 6 образцах по итогам гербологических, энтомологических и вирусологических исследований были выявлены вирус мозаики пепино и вирус коричневой морщинистости плодов томата. Соответствующая информация поступила в территориальное управление Россельхознадзора.



Данные вирусы включены в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Для человека они не опасны, но могут за короткий срок уничтожить урожай и рассаду овощных культур.



Вирус мозаики пепино является одним из опасных заболеваний томатов, особенно выращиваемых в закрытом грунте, так как тепло и повышенная влажность способствуют быстрому размножению патогенных микроорганизмов. Также ему подвержены баклажаны, картофель, пепино, базилик.



Из-за вируса коричневой морщинистости плодов томата можно потерять до 30-70% урожая. Зараженные плоды становятся непригодными для употребления в пищу, а растения гибнут.



Напомним, как сообщало V102.RU, в мае 2025 года в одной из теплиц Волжского был выявлен вирус мозаики пепино. В агрохозяйстве были проведены мероприятия по обеззараживанию посадок и уничтожению больных растений.



