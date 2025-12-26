Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под Волгоградом





В Волгоградской области из-за ухудшения погодных условий автомобилисты попали в жуткую метель. Видеокадрами происходящего на федеральной трассе волгоградцы поделились в социальных сетях.





По словам водителей, из-за сильного ветра и снежных осадков автодорогу заметает снегом. осложняет ситуацию тот факт, что из-за метели резко ухудшилась видимость, а также вырос риск заноса на дороге.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали сильный снегопад в отдельных районах региона 26 декабря с 9:00. С этого же времени действуют предупреждения о метели и гололёде. Одновременно специалисты сообщают об угрозе обледенения. Опасность по всем трём оповещениям сохранится вплоть до 19:00.

Видео: Волгоград / t.me