Губернатор Бочаров проехался за рулем КАМАЗа по новой дороге





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 26 декабря, проехался за рулем КАМАЗа по новому участку обхода Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», видеокадрами из кабины спецтехники поделились в администрации области.

Управляя спецтехникой, глава региона озвучил еще одну свою мечту:

– Сегодня я, наверное, помечтаю вместе с вами. Имею такое право. Я бы хотел, чтобы мы подумали, а затем приступили к проектированию еще одного моста через Волгу. Где-то в районе Дубовки, – сказал Андрей Бочаров.





Проехав по новому участку дороги, губернатор Волгоградской области поздравил участников торжественного мероприятия со знаменательным для всех волгоградцев событием:

– Дорога прекрасная. КАМАЗ – машина отличная. Поэтому только радостно. Движение по магистрали открыто. Всех поздравляю!

Отметим, что видео, которое обладмин разместил в социальных сетях, посмотрели уже многие жители региона, некоторые из которых задались резонным вопросом – а имеет ли Андрей Бочаров право управлять грузовой техникой. Этот вопрос ИА «Высота 102» переадресовало пресс-службе губернатора.

– Андрей Иванович имеет право управления различными видами транспорта. В том числе и техникой, предназначенной для выполнения боевых задач, – ответили в обладмине.

Напомним, что сегодня в Волгоградской области запустили техническое движение по 12-километровому участку обхода Волгограда с входящим в него новым мостом через Волго-Донской канал. Второй участок обхода позволит вывести порядка 10 тысяч (а в будущем – около 25 тысяч) автомобилей в сутки за пределы Волгограда, улучшить экологическую ситуацию в городе, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые территории.

Обход Волгограда возводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».