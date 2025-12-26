Общество

Губернатор Бочаров проехался за рулем КАМАЗа по новой дороге

26.12.2025 12:53
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 26 декабря, проехался за рулем КАМАЗа по новому участку обхода Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», видеокадрами из кабины спецтехники поделились в администрации области.  

Управляя спецтехникой, глава региона озвучил еще одну свою мечту: 

– Сегодня я, наверное, помечтаю вместе с вами. Имею такое право. Я бы хотел, чтобы мы подумали, а затем приступили к проектированию еще одного моста через Волгу. Где-то в районе Дубовки, – сказал Андрей Бочаров.  



Проехав по новому участку дороги, губернатор Волгоградской области поздравил участников торжественного мероприятия со знаменательным для всех волгоградцев событием: 

– Дорога прекрасная. КАМАЗ – машина отличная. Поэтому только радостно. Движение по магистрали открыто. Всех поздравляю! 

Отметим, что видео, которое обладмин разместил в социальных сетях, посмотрели уже многие жители региона, некоторые из которых задались резонным вопросом – а имеет ли Андрей Бочаров право управлять грузовой техникой. Этот вопрос ИА «Высота 102» переадресовало пресс-службе губернатора.

– Андрей Иванович имеет право управления различными видами транспорта. В том числе и техникой, предназначенной для выполнения боевых задач, – ответили в обладмине. 

Напомним, что сегодня в Волгоградской области запустили техническое движение по 12-километровому участку обхода Волгограда с входящим в него новым мостом через Волго-Донской канал. Второй участок обхода позволит вывести порядка 10 тысяч (а в будущем – около 25 тысяч) автомобилей в сутки за пределы Волгограда, улучшить экологическую ситуацию в городе, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые территории.

Обход Волгограда возводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 

