Волгоградцам досрочно выплатят часть пенсий за январь





До 30 декабря пенсионерам из Волгоградской области будет перечислена выплата за январь. Как уточнили в Соцфонде, выплаты придут тем пенсионерам, у кого дата выплаты через банк приходится на период новогодних праздников — с 1 по 11

Если же пенсионная выплата обычно поступает в другие даты, перечисление через банки пройдет по стандартному графику.

Досрочно выплатят страховые и социальные пенсии, а также накопительные и пенсии по старости и инвалидности. Также январские выплаты будут проиндексированы на 7,6%.

По почте пенсионеры начнут получать свои пенсии уже с 3 января. Уточнить даты выплаты пенсий в предпраздничный период и в январские праздники можно в банках и отделениях Почты России.