Общество

Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подписку

Общество 26.12.2025 14:52
0
26.12.2025 14:52


Мужчина, которого подозревают в серии отравлений лошадей в конном клубе «У озера» под Волгоградом, выпустили из-под стражи, куда он был помещен после задержания, под подписку о невыезде. Об этом сообщили в конном клубе, где погибли и пострадали от рук отравителя несколько лошадей с весны этого года.

По словам сотрудников, они надеются, что оказавшийся на свободе мужчина больше не посмеет навредить животным.

Но, конечно, мы предпринимаем дополнительные меры безопасности, - пояснили в конном клубе. – Устанавливаем дополнительные видеокамеры, которые будут просматривать территорию и позади конюшен. Планируем также сделать полностью закрытую пристройку, чтобы туда больше никто не мог проникнуть.

Напомним, в конном клубе «У озера» за этот год произошло два нападения на лошадей. В апреле две лошади были отправлены инъекциями смертельного яда. А недавно живодер снова проник на территорию клуба и впрыснул в ротовую полость пяти лошадей едкую кислоту. Животные с обожженной слизистой долгое время не могли принимать пищу, что грозило им смертью. Состояние пострадавших лошадей пришлось поддерживать капельницами и вводить им пищу через зонд.

К счастью, животные пошли на поправку. А после общественного резонанса этой дикой истории, которая докатилась до Госдумы, полицейскими был задержан подозреваемый в совершении нападений на питомцев клуба «У озера». Ранее сотрудники клуба заявляли, что знают нападавшего, который попал на камеры видеонаблюдения. Этот человек, по их словам, также был причастен к первому нападению на животных, которое привело к их гибели, и мог совершить преступления, чтобы устранить конкурентов по конному бизнесу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.12.2025 15:57
Общество 26.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:54
Общество 26.12.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:40
Общество 26.12.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:17
Общество 26.12.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:04 Реклама
Общество 26.12.2025 15:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.12.2025 14:52
Общество 26.12.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 14:20
Общество 26.12.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 14:00
Общество 26.12.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 13:15
Общество 26.12.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 12:57
Общество 26.12.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 12:53
Общество 26.12.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 11:32
Общество 26.12.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 11:31
Общество 26.12.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 11:04
Общество 26.12.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 10:39
Общество 26.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Под Волгоградом суд обязал виновника ДТП содержать детей погибшего пассажираСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселовСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области признаны бесполезными дроны, закупленные экологами за 9 млн рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушкиСмотреть фотографии
15:04
На Гремячинский ГОК Новый год пришёл раньше срокаСмотреть фотографии
14:52
Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подпискуСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:26
Александр Петров стал новым амбассадором МегаФонаСмотреть фотографии
14:20
Волгоградцам досрочно выплатят часть пенсий за январьСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский Детфонд объявил конкурс «Лес – наше богатство» с денежными призамиСмотреть фотографии
13:36
T2 сократила количество обращений по вопросам мошенничества на 50%Смотреть фотографии
13:15
Два губящих томаты вируса нашли в волгоградских теплицахСмотреть фотографии
12:57
В Гидрометцентре спрогнозировали ледовый покров на Волге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
Губернатор Бочаров проехался за рулем КАМАЗа по новой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
ЦБ представил новую купюру номиналом 1000 рублейСмотреть фотографии
12:13
«Об этом мечтало не одно поколение»: Андрей Бочаров открыл движение по новому участку обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
Во сколько обойдется волгоградцам «селедка под шубой» к Новому годуСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде коммунальщики мобилизуют силы для борьбы со снегопадомСмотреть фотографии
11:04
Как будут работать почтовые отделения в Волгоградской области на каникулахСмотреть фотографии
10:39
В Волгоградской области руководитель СК Василий Семенов отмечает 58-летиеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде из-за снега цены на такси взлетели в два разаСмотреть фотографии
10:33
Волгоградцы накопили на черный день три региональных бюджетаСмотреть фотографии
09:53
Затянут пояса? Траты на чиновников и депутатов на 2026 год заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Экс-замглавы Ростовской области Окунев объявлен в федеральный розыскСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области вырос спрос на AI-тренеровСмотреть фотографии
08:00
РПН предупредил волгоградцев об опасности «левой» незамерзайкиСмотреть фотографии
07:43
В Волгоградской области простились с 47-летним бойцом СВО Алексеем ДвужиловымСмотреть фотографии
07:29
34 БПЛА сбили военные над Волгоградом 26 декабряСмотреть фотографии
06:23
Волгоградские медики переходят на особый режим с 30 декабряСмотреть фотографии
 