



Мужчина, которого подозревают в серии отравлений лошадей в конном клубе «У озера» под Волгоградом, выпустили из-под стражи, куда он был помещен после задержания, под подписку о невыезде. Об этом сообщили в конном клубе, где погибли и пострадали от рук отравителя несколько лошадей с весны этого года.

По словам сотрудников, они надеются, что оказавшийся на свободе мужчина больше не посмеет навредить животным.



– Но, конечно, мы предпринимаем дополнительные меры безопасности, - пояснили в конном клубе. – Устанавливаем дополнительные видеокамеры, которые будут просматривать территорию и позади конюшен. Планируем также сделать полностью закрытую пристройку, чтобы туда больше никто не мог проникнуть.

Напомним, в конном клубе «У озера» за этот год произошло два нападения на лошадей. В апреле две лошади были отправлены инъекциями смертельного яда. А недавно живодер снова проник на территорию клуба и впрыснул в ротовую полость пяти лошадей едкую кислоту. Животные с обожженной слизистой долгое время не могли принимать пищу, что грозило им смертью. Состояние пострадавших лошадей пришлось поддерживать капельницами и вводить им пищу через зонд.



К счастью, животные пошли на поправку. А после общественного резонанса этой дикой истории, которая докатилась до Госдумы, полицейскими был задержан подозреваемый в совершении нападений на питомцев клуба «У озера». Ранее сотрудники клуба заявляли, что знают нападавшего, который попал на камеры видеонаблюдения. Этот человек, по их словам, также был причастен к первому нападению на животных, которое привело к их гибели, и мог совершить преступления, чтобы устранить конкурентов по конному бизнесу.

