



Волгоградское отделение Российского детского фонда объявило о старте творческого конкурса «Лес – наше богатство», в котором могут принять участие школьники со всех уголков Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсных работах ребятам предлагается раскрыть тему ответственного отношения к лесу, от состояния которого зависит качество окружающей среды, здоровье людей и развитие нашего края.

По информации организаторов, конкурс будет проходить в несколько: городской, районный и областной. Прием работ региональным отделением Детфонда будет вестись до 10 апреля 2026 года.

Оцениваться работы волгоградских школьников будут в четырех номинациях:

литературные работы (рассказ, сочинение, эссе, интервью и т.д.),

стихи,

рисунки и видеоролики.