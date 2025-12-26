Волгоградское отделение Российского детского фонда объявило о старте творческого конкурса «Лес – наше богатство», в котором могут принять участие школьники со всех уголков Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсных работах ребятам предлагается раскрыть тему ответственного отношения к лесу, от состояния которого зависит качество окружающей среды, здоровье людей и развитие нашего края.
По информации организаторов, конкурс будет проходить в несколько: городской, районный и областной. Прием работ региональным отделением Детфонда будет вестись до 10 апреля 2026 года.
Оцениваться работы волгоградских школьников будут в четырех номинациях:
- литературные работы (рассказ, сочинение, эссе, интервью и т.д.),
- стихи,
- рисунки и видеоролики.
Определять победителей будут в трех возрастных группах: 1 – 4 классы, 5 – 7 классы, 8 – 11 классы. Почетные грамоты, подарки и денежные призы ребятам вручат в рамках празднования Международного дня защиты детей. Лучшие работы волгоградских школьников будут опубликованы в литературном журнале регионального отделения Детского фонда «Слово – Детям». Педагоги ребят, получивших призовые места, будут награждены почетными грамотами.
– Несколько лет назад наш фонд уже проводил масштабный конкурс, посвященный природоохранной проблематике. Вновь решили вернуться к этой благодатной теме, потому что она, во-первых, находит широкий отклик у ребят и, во-вторых, помогает в общем важном деле – экологического просвещения подрастающего поколения. Через любовь к природе, заботу о всем живом вокруг дети осознают свою сопричастность к сохранению уникальных природных богатств нашей страны, – отметила глава регионального отделения РДФ Ирина Соловьева.
Отметим, что творческие конкурсы Детфонда проводятся при грантовой поддержке администрации Волгоградской области. Их участниками ежегодно становятся несколько тысяч детей. В 2024 году проект был приурочен к Году семьи, в 2023 году – к 80-летию Победы в Сталинградской битве.
Положение о конкурсе «Лес — наше богатство»
На фото: победители конкурса Детского фонда (1 июня 2025 года).