Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушки





В Волгоградской области фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО помог опекаемым воинским частям подготовиться к морозам. От военных поступила заявка на поставку тепловых пушек. 26 декабря партия автономных отопительных приборов была передана на фронт.

Для использования в полевых условиях были закуплены дизельные теплогенераторы, каждый из которых имеет мощность обогрева в 30 кВт и рассчитан на помещение площадью порядка 300 кв. метров.

Отметим, ранее недавно власти передавали бойцам несколько десятков БПЛА. Оборудование должно помочь фронтовикам, участвующим в специальной военной операции по защите Донбасса, эффективно выполнять боевые задачи.

Фото: администрация Волгоградской области