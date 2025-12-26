Общество

Под Волгоградом суд обязал виновника ДТП содержать детей погибшего пассажира

26.12.2025 15:57
В Волгоградской области Новоаннинский районный суд поставил точку в деле о компенсации ущерба, нанесённого семье после ДТП с пьяным водителем. В суд обратилась женщина, чей муж погиб в аварии.

- 6 апреля 2024 года около 3 часов ночи Карен Б., находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем PORSCHE CAYENNE, в салоне которого находилось трое пассажиров. На 726 км. автомобильной дороги Р-22 «Каспий» на территории Новоаннинского района водитель в нарушение ПДД совершил столкновение передней правой частью автомобиля с двигающимся впереди в попутном направлении полуприцепом автомобиля КАМАЗ. В результате чего скончался пассажир, находившийся на переднем сидении, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Через полгода после случившегося водитель был приговорён судом к 7 годам колонии-поселения и лишению права управления автомобилем на срок 3 лет. У погибшего осталась жена и двое детей. Женщина в интересах мальчиков потребовала с виновника аварии компенсацию и ежемесячную выплату.

Отметим, Новоаннинский районный суд водитель обязан заплатить в пользу одного из малолетних 87,7 тыс. рублей и далее уже обоим детям ежемесячно до достижения совершеннолетия выплачивать им по 5,9 тыс. рублей каждому. Решение может быть обжаловано.

