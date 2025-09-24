Происшествия

Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьника

Происшествия 24.09.2025 17:08
0
24.09.2025 17:08


Волгоградские врачи борются за жизнь 13-летнего подростка, который едва не утонул во время рыбалки в Дубовском районе. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. 

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел во время рыбалки двух несовершеннолетних в районе Дубовки. Зайдя в воду, 13-летний подросток не рассчитал глубину и, не удержавшись, начал тонуть.

На помощь мальчику оперативно  выдвинулись специалисты поисково-спасательного подразделения, которые на месте следили за безопасностью местных жителей. Юного рыбака удалось вытащить из воды и реанимировать. 

После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы. 

- Тактика лечения пациента согласовывается с ведущими специалистами посредством телемедицины. Состояние остается крайне тяжелым, - добавили в пресс-службе комитета здравоохранения региона. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.09.2025 15:32
Происшествия 24.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2025 14:25
Происшествия 24.09.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2025 13:11
Происшествия 24.09.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2025 08:56
Происшествия 24.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 22:37
Происшествия 23.09.2025 22:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 16:53
Происшествия 23.09.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 12:31
Происшествия 23.09.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 11:43
Происшествия 23.09.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 11:07
Происшествия 23.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2025 09:43
Происшествия 23.09.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 20:10
Происшествия 22.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 17:27
Происшествия 22.09.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 16:36
Происшествия 22.09.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 12:58
Происшествия 22.09.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.09.2025 11:59
Происшествия 22.09.2025 11:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьникаСмотреть фотографии
16:47
Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109эСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 днейСмотреть фотографии
15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
08:56
«Был уже без сознания»: под Волгоградом спасатели откачали тонувшего 13-летнего рыбакаСмотреть фотографии
08:52
В обладмине нашли замену ушедшему в мэрию Волгограда чиновникуСмотреть фотографии
08:39
Айтишники и инженеры возглавили список престижных для волгоградцев профессийСмотреть фотографии
08:29
Чиновников накажут за отсутствие дорожных знаков и разметки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 