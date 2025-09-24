Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьника





Волгоградские врачи борются за жизнь 13-летнего подростка, который едва не утонул во время рыбалки в Дубовском районе. Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел во время рыбалки двух несовершеннолетних в районе Дубовки. Зайдя в воду, 13-летний подросток не рассчитал глубину и, не удержавшись, начал тонуть.

На помощь мальчику оперативно выдвинулись специалисты поисково-спасательного подразделения, которые на месте следили за безопасностью местных жителей. Юного рыбака удалось вытащить из воды и реанимировать.

После оказания первой помощи пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение детской областной больницы.

- Тактика лечения пациента согласовывается с ведущими специалистами посредством телемедицины. Состояние остается крайне тяжелым, - добавили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

