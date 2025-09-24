Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в Волгограде





Волгоградцы 24 сентября днем обратили внимание на массовый сбой в работе интернет-провайдера Дом.ру. По сообщению волгоградцев, интернет-соединение пропало в их домах после обеда – в 14:00.

По информации сервиса Downdetector, проблемы с соединением выявлены одновременно у жителей Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Тульской и Курской областей. Больше половины волгоградцев при этом столкнулись со сбоем всех сервисов данного провайдера.

На горячий линии волгоградцев предупреждают, что проблемы с интернетом могут продлиться до конца дня.

- Сейчас интернет, телевидение и услуги связи могут быть недоступны. Мы уже устраняем аварию, - сообщили на в техподдержке провайдера.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!