«Чисто визуально происходят мистические вещи»: волгоградский фотограф показал очарование «засыпающего» Задонья





Жгучее предвкушение лета и уныние в раскаленные августовские дни родом из детства. С годами эти ощущения становятся все глуше, а на смену вере в сезон, который непременно станет самым ярким временем в году, нередко приходят бытовые разочарования – жара, мошка и несправедливо короткий отпуск. На этом фоне все более очаровательной и милой сердцу становится осень. С ее полутонами и отголосками яркого прошлого и бесцветного будущего. Ускользающие мгновения последних теплых дней в году собрали в репортаже ИА «Высота 102».





Накануне первых холодов погода будто бы гиперболизирует все вокруг. В эти дни ей не жалко ни ярких акварелей для лесов, ни густой охры для степей, ни самых нежных оттенков для рассветов и закатов. Смотрите, впитывайте, закатывайте воспоминания в «банки», ведь скоро от этих пейзажей останутся лишь невесомые очертания.





- Конечно же, в Волгоградской области есть, что посмотреть. Начать с того, что на небольшой территории у нас сошлись две крупнейшие реки России. Вот ты на Дону, через полдня уже на Волге: тут пески, сосны и можжевельник, там - дубы, скалы и глиняные срезы. Полнейшее разнообразие, - рассуждает волгоградский фотограф Дмитрий Сохин. - Огромные балки, другие перепады высот, бескрайние горизонты… Одним словом, нет некрасивой первозданной природы. Есть мало опыта и самоотверженности у фотолюбителя. Главное отыскать ее, нетронутую или хотя бы восстановившуюся. Весной - первоцветы и рассветы, летом - ковыль и закаты, осенью - багрец и туманы.





Стараясь поймать момент, который больше не повторится, фотографы – натуралисты разделяют саму философию природы. Они спешат за конкретным сюжетом, охотятся за солнцем, но порой не оправдывают своих ожиданий. А в итоге... находят даже большее.





- Конечно, кадры складываются по-разному. Есть любимые мотивы, и они тебя словно преследуют, подсознательно их ищешь во всех ситуациях. Но в том-то и прелесть фотографии, что как бы ты ни готовился, суть происходящего - это экспромт, возможность найти в излюбленном что-то новое и поймать момент, который больше не повторится. Бывают ситуации, когда едешь на спот с одной задумкой, но по дороге вокруг что-то разворачивается со светом, растительностью, ты все бросаешь, начинаешь снимать и вовремя не успеваешь на точку. Так что в нашем безнадежном деле лучше не загадывать, - делится профессиональными нюансами фотограф.





То ощущение замедленной съемки, которое настигает многих со сменой сезонов, так же явственно живет и в осенних кадрах. Еще недавно кружась под комариные песни, природа резко сбавляет обороты, располагая и нас, случайных созерцателей, к тишине, покою и поиску смыслов.





- Недавно прочитал пост православного батюшки. Он выразился в том духе, что при отключении критического мышления чисто визуально осенью происходит несколько мистических вещей, - рассказывает Дмитрий Сохин. – Сначала меняет цвет вся окружающая растительность, потом этим цветом окрашивается поверхность, по которой мы ходим, а потом все пропадает, и мы оказываемся наедине с небом. Подсознательно за короткое время у нас меняется шаблон восприятия, эстетические взаимоотношения с окружающей средой, мы ищем светлые стороны в непогоде и в подступающих холодах, относясь ко всему философски и наконец оценивая ту малость, которая нам дарована. В общем, осень – действительно чудная пора не только внешне. И, если мои снимки позволяют это почувствовать, я только рад.

Фото Дмитрия Сохина